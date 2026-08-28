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Beslistermijn verlengd voor bouw van 6 appartementen in Tilburg
Vandaag om 10:21
De gemeente Tilburg heeft de beslistermijn verlengd voor een vergunningaanvraag om zes appartementen te bouwen aan het Rosmolenplein.
De aanvraag voor een omgevingsvergunning, ingediend op 11 juni 2026, betreft de bouw van zes appartementen op Rosmolenplein 57 in Tilburg. De behandeltijd is verlengd, waardoor de nieuwe uiterlijke beslistermijn nu op 30 september 2026 ligt. Mogelijk wordt deze termijn nog verder opgeschort.
De gemeente maakt het besluit over de vergunning later bekend. Tot die tijd blijft de behandeling van de aanvraag lopen. Het zaaknummer van deze aanvraag is Z2026-00007438.
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