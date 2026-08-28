Vergunning voor kappen van monumentale boom in Tilburg gewijzigd

De gemeente Tilburg heeft een aangepast besluit genomen over het kappen van een monumentale boom aan de Loudonstraat. Het oorspronkelijke besluit van 29 juli 2026 is ingetrokken vanwege een fout en vervangen door het nieuwe besluit.

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Het gaat om een omgevingsvergunning voor het verwijderen van één monumentale boom aan de Loudonstraat in Tilburg. De wijziging is gepubliceerd omdat er in het eerdere besluit een omissie was opgetreden. Het nieuwe besluit is direct van kracht, omdat er sprake is van veiligheidsredenen.

De gemeente heeft gebruik gemaakt van artikel 6.19 van de Algemene Wet Bestuursrecht om het oorspronkelijke besluit te vervangen. Door deze correctie is het eerdere besluit ingetrokken en geldt nu het wijzigingsbesluit.