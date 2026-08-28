Vergunning voor woningverbouwing in Tilburg ingetrokken

De gemeente Tilburg heeft besloten om een vergunning voor een woningverbouwing aan de Professor Aalbersestraat in te trekken. De vergunning, die al vijf jaar geleden werd verleend, is nooit gebruikt.

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Het gaat om een vergunning die op 8 maart 2021 was afgegeven voor het verbouwen van een woning aan de Professor Aalbersestraat 17 in Tilburg. Omdat de geplande werkzaamheden nooit zijn uitgevoerd, heeft de gemeente Tilburg de vergunning op 25 augustus 2026 officieel ingetrokken. Het besluit is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001338.

Het intrekken van de vergunning betekent dat de eerder goedgekeurde verbouwplannen nu niet meer mogen worden uitgevoerd. Vergunningen zijn nodig voor verschillende bouw- en sloopwerkzaamheden, en het niet gebruiken ervan kan leiden tot intrekking door de gemeente.