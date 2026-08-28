Melding opslag grond en baggerspecie in Tilburg

Op de Grootvenstraat en IJpelareweg in Tilburg is een melding gedaan om herbruikbare grond en baggerspecie op te slaan zonder bewerking. Dit is op 26 augustus 2026 afgehandeld.

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In Tilburg, bij de Grootvenstraat en IJpelareweg, gaat het om het opslaan van grond en baggerspecie die zonder verdere bewerking herbruikbaar zijn. De melding valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Het opslaan van grond of baggerspecie betekent dat deze materialen tijdelijk worden bewaard zonder dat ze worden aangepast. Dit heeft invloed op de bodem en het milieu, en daarom moet het worden gemeld. De melding is gekoppeld aan zaaknummer Z2026-00021791.