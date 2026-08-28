Tijdelijke ontmoetingsruimte krijgt groen licht in Tilburg

De gemeente Tilburg heeft een omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een tijdelijke ontmoetingsruimte aan de Kwendelhof. Het besluit betreft zowel een bouwactiviteit als een afwijking van regels in het omgevingsplan.

Gevonden voor jou

Op 30 juni 2026 ontving de gemeente Tilburg de aanvraag voor deze vergunning. De tijdelijke ontmoetingsruimte is bedoeld om op korte termijn een geschikte plek te bieden voor bijeenkomsten en sociale activiteiten.

Bij het besluit is toestemming gegeven voor het afwijken van regels in het omgevingsplan, een zogenoemde buitenplanse omgevingsplanactiviteit. Daarnaast valt de bouwactiviteit zelf onder het omgevingsplan.

Met deze vergunning kan de initiatiefnemer nu starten met het opzetten van de ontmoetingsruimte op de locatie aan de Kwendelhof. Het project kan zorgen voor meer verbinding in de buurt.