Moerascipres bij Wersakker in Mierlo mogelijk gekapt

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft een aanvraag ontvangen voor het rooien van een moerascipres bij Wersakker 38 in Mierlo. Deze aanvraag is op 25 augustus 2026 binnengekomen.

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Het gaat om het verwijderen van één moerascipres op de genoemde locatie. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 17713837741. Voorlopig is er nog geen besluit genomen over de vergunning.

In deze fase kan er geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas zodra de gemeente een besluit heeft genomen. Meer informatie over procedures is te vinden op de website van de gemeente Geldrop-Mierlo of via het telefoonnummer 040-2893893.