Inrit bij Vlier in Geldrop mag worden aangepast

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft toestemming gegeven voor het wijzigen van een inrit bij Vlier 5-7 in Geldrop. Het besluit is op 26 augustus verzonden.

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De eigenaar van het pand aan Vlier 5-7 in Geldrop heeft een vergunning gekregen om de inrit te veranderen. Het besluit is afgelopen woensdag verstuurd door de gemeente Geldrop-Mierlo.

Het gaat om een aanpassing aan een bestaande inrit, maar verdere details over de werkzaamheden zijn niet bekendgemaakt. Het zaaknummer van de vergunning is 17713829403.