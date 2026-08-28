Vergunning voor dakopbouw woning in Valkenswaard verleend

De gemeente Valkenswaard heeft toestemming gegeven voor een dakopbouw aan de voor- en achterkant van een woning aan Geenhoven 37.

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Op 26 augustus 2026 heeft de gemeente Valkenswaard een besluit genomen over een vergunningsaanvraag voor een woning aan Geenhoven 37. Het gaat om het realiseren van een dakopbouw aan zowel de voor- als achterzijde van het pand. De vergunning is verleend.

De aanvraag valt onder de categorie 'bouwen'. Het besluit heeft zaaknummer 485357 meegekregen. Het is nu definitief, wat betekent dat de plannen voor de verbouwing officieel kunnen doorgaan.