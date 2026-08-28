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Vergunningsaanvraag voor kappen haagbeuk in Valkenswaard
Vandaag om 10:21
Er is een aanvraag ingediend om een haagbeuk te kappen aan de Reisvennestraat in Valkenswaard. De gemeente ontving de aanvraag op 26 augustus.
De aanvraag betreft het vellen van een haagbeuk aan de Reisvennestraat 39 in Valkenswaard. Dit is geregistreerd onder zaaknummer 515930.
De gemeente heeft bevestigd dat de plannen niet ter inzage liggen. Reacties op deze aanvraag zijn niet mogelijk.
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