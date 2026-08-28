Werkzaamheden aan de N389 bij Zevenbergen krijgen groen licht

De gemeente Moerdijk heeft een vergunning verleend voor werkzaamheden aan de N389 bij de Hazeldonkse Zandweg in Zevenbergen. Het besluit is op 25 augustus 2026 verzonden.

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Het gaat om een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden aan de N389, ter hoogte van de Hazeldonkse Zandweg in Zevenbergen. De vergunning is verleend door burgemeester en wethouders van Moerdijk.

De beschikking treedt in werking vier weken na de dag van bekendmaking. De vergunninghouder mag de werkzaamheden starten, zelfs als er bezwaren worden ingediend. Het besluit is onderdeel van de standaard voorbereidingsprocedure.