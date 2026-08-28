Tijdelijke parkeerplaats gepland bij Meerenakkerweg in Veldhoven

Er is een vergunning aangevraagd voor een tijdelijke parkeerplaats bij de kruising Meerenakkerweg/Zoom in Veldhoven. Dit parkeerterrein moet ruimte bieden aan het bouwproject Slot Oost.

Gevonden voor jou

Op 25 augustus heeft de gemeente Veldhoven een aanvraag ontvangen voor het realiseren van een tijdelijke parkeergelegenheid. Het terrein ligt bij de kruising Meerenakkerweg/Zoom en is bedoeld om het bouwproject Slot Oost te ondersteunen.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer VHZ2026-01500. Hoewel de aanvraag niet openbaar ter inzage ligt, kan deze op verzoek worden bekeken. Bezwaar maken is pas mogelijk zodra er een besluit over de aanvraag is genomen.