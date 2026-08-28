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Beslistermijn verlengd voor gevelwijzigingen in Roosendaal

Vandaag om 10:21

De beslistermijn voor een vergunningaanvraag om gevels te wijzigen aan de Smoorstraat 20 in Roosendaal is verlengd. Het gaat om aanpassingen aan de buitenkant van het pand en interne wijzigingen.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft een omgevingsvergunning volgens de Omgevingswet. Het pand aan de Smoorstraat 20, met registratienummer 2026OPA049148, zal zowel aan de buitenkant als van binnen worden aangepast.

Het verlengen van de beslistermijn betekent dat er meer tijd nodig is om de aanvraag te beoordelen. De exacte duur van de verlenging is niet vermeld.

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