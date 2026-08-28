Dakkapel gepland aan voordakvlak woning in Veldhoven

Er is een aanvraag ingediend voor het plaatsen van een dakkapel aan het voordakvlak van een woning aan de Alzettehof in Veldhoven.

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De gemeente Veldhoven heeft op dinsdag 25 augustus 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om een dakkapel aan het voordakvlak van de woning op Alzettehof 1, 5504 AA.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer VHZ2026-01498. Hoewel de aanvraag niet standaard ter inzage ligt, kan deze op verzoek worden ingezien. Bezwaar maken is pas mogelijk zodra hierover een besluit is genomen.