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Vergunning verleend voor 21 appartementen in Veldhoven
Vandaag om 10:21
Burgemeester en wethouders hebben een vergunning verleend voor de bouw van 21 appartementen aan de Putte 101 t/m 121 in Veldhoven.
Het besluit om een omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren van 21 appartementen op de locatie Putte 101 t/m 121 is op 26 augustus 2026 naar de aanvrager verzonden. Het gaat om een perceel dat kadastraal bekend is als VHV01 sectie K nummer 616.
Met deze vergunning kunnen de appartementen worden gebouwd, wat de woonmogelijkheden in Veldhoven verder zal uitbreiden. De beslissing is onderdeel van zaaknummer VHZ2026-00698. Belangrijke documenten met betrekking tot deze vergunning zijn op verzoek in te zien via de afdeling Fysiek Domein van de gemeente Veldhoven.
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