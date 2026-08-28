Schutting en poort worden aangepast in Veldhoven

Bij de gemeente Veldhoven is een aanvraag ingediend voor het aanpassen van een schutting en poort aan de Platteelstraat.

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Op 26 augustus 2026 heeft de gemeente Veldhoven een aanvraag ontvangen voor het aanpassen van een schutting en poort. Het gaat om de locatie Platteelstraat 1, 5504 GV in Veldhoven.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer VHZ2026-01505. Hoewel de aanvraag niet openbaar ter inzage ligt, kan deze op verzoek worden bekeken via het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH). Bezwaar maken tegen de aanvraag is op dit moment nog niet mogelijk, pas na een besluit hierover kan dit worden gedaan.