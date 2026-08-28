Dakkapel aangevraagd voor woning aan Abel Tasmanstraat in Best

De gemeente Best heeft een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning om een dakkapel te plaatsen aan de Abel Tasmanstraat. Het gaat om een woning op nummer 12.

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Op 26 augustus 2026 heeft de gemeente Best een aanvraag ontvangen voor een vergunning. De aanvraag betreft een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan, namelijk het plaatsen van een dakkapel aan de Abel Tasmanstraat 12.

De gemeente neemt uiterlijk op 21 oktober 2026 een besluit over het wel of niet verlenen van de vergunning. Indien nodig kan deze termijn met maximaal zes weken worden verlengd. Ook een verlengingsbesluit wordt openbaar bekendgemaakt.