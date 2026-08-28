Bomen gekapt aan Kruisakker in Nuenen

De gemeente Nuenen heeft toestemming gegeven voor het kappen van drie bomen aan de Kruisakker, ter hoogte van huisnummers 10 en 17. Het besluit is verzonden op 26 augustus 2026.

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De bomen staan op de Kruisakker in Nuenen, vlakbij huisnummers 10 en 17. De vergunning voor het vellen is verleend door burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten.

De vergunning treedt in werking vier weken na de verzenddatum van het besluit. Mensen die het niet eens zijn met de kap van de bomen kunnen binnen zes weken na 26 augustus bezwaar maken bij de gemeente.