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Vergunningsaanvraag voor carport in Vught
Vandaag om 10:21
In Vught is een aanvraag binnengekomen voor het bouwen van een carport aan de Vogelkerslaan 3. Deze aanvraag is op 18 augustus 2026 ontvangen door de gemeente.
De gemeente Vught heeft recent een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het bouwen van een carport aan de Vogelkerslaan 3. De aanvraag, met nummer Z26-311680, is op 18 augustus 2026 ingediend.
De gemeente zal de aanvraag beoordelen en een besluit nemen. Het betreft een locatie in een woonwijk waar een carport mogelijk kan bijdragen aan extra parkeerruimte op eigen terrein.
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