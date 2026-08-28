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Burendag Vught krijgt vergunning voor eind september

Vandaag om 10:21

De gemeente Vught heeft een vergunning verleend voor Burendag op de Lekkerbeetjenlaan. Het evenement is gepland voor woensdag 27 september 2026.

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De vergunning voor Burendag op de Lekkerbeetjenlaan 2-46 in Vught is op 26 augustus 2026 verstuurd. Het evenement vindt plaats op woensdag 27 september 2026.

De Burendag wordt georganiseerd om buurtbewoners samen te brengen en gezelligheid te stimuleren. Het is een jaarlijks terugkerend evenement op de Lekkerbeetjenlaan.

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