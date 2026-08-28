Rucphen wil omgevingsplan aanpassen voor bouw 265 woningen

De gemeente Rucphen heeft een wijziging van het omgevingsplan voorbereid voor de bouw van maximaal 265 woningen in nieuwbouwproject De Leijvelden. Het plan ligt vanaf 31 augustus tot en met 12 oktober ter inzage.

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Het project De Leijvelden is gepland tussen de Gebrande Hoefstraat, de Sint Martinusstraat en de Bernhardstraat in Rucphen. De woningen worden gebouwd in verschillende prijsklassen en typen. Omdat deze ontwikkeling niet past binnen het huidige omgevingsplan, is een juridische aanpassing nodig.

Belangstellenden kunnen het ontwerp digitaal bekijken via de website Regels op de kaart, of fysiek in het gemeentehuis van Rucphen. Het ontwerp ligt daar gedurende kantooruren ter inzage, maar daarvoor wordt aangeraden een afspraak te maken.