Bouwgrond in St. Willebrord verkocht aan ontwikkelaar voor 15 woningen

De gemeente Rucphen heeft plannen om bouwgrond aan de Fazantendonk in St. Willebrord te verkopen aan Somnium Real Estate BV. Het bedrijf wil op deze locatie vijftien koopwoningen realiseren.

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De bouwgrond aan de Fazantendonk in St. Willebrord omvat een oppervlakte van ongeveer 2.496 vierkante meter. Het gaat om delen van kadastrale percelen in sectie D van de gemeente Rucphen. Somnium Real Estate BV uit Rijsbergen is de beoogde koper.

Volgens de gemeente Rucphen is Somnium Real Estate BV de enige geschikte partij voor de aankoop. Dit heeft te maken met eerdere afspraken tussen beide partijen, investeringen en maatwerk dat speciaal voor dit project is ontwikkeld. Het ontwerp voor de woningen is al afgestemd en voorbereid, waardoor een andere gegadigde volgens de gemeente vertraging en extra kosten zou veroorzaken.

De verkoop voldoet aan de regels van het Didam-arrest. Dit arrest bepaalt dat een overheid geen ruimte hoeft te bieden aan andere gegadigden als er objectieve, redelijke criteria zijn die wijzen op één geschikte partij.