Advertentie
Garage en loods gepland aan Oude Bredasebaan in Chaam
Vandaag om 10:21
Op de Oude Bredasebaan in Chaam is een aanvraag gedaan voor het bouwen van een garage en loods. De gemeente ontving deze aanvraag op 26 augustus.
Het gaat om een omgevingsvergunning voor een garage en loods op het adres Oude Bredasebaan 11 in Chaam. De aanvraag is ingediend bij de gemeente Alphen-Chaam. Het proces is nog gaande; er is nog geen besluit genomen.
Inwoners van Alphen-Chaam kunnen deze aanvraag inzien en volgen. Zodra er een besluit is genomen, wordt dat ook gepubliceerd door de gemeente.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie