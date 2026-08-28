Beslistermijn aanvraag toegangsweg Odiliapeel verlengd

De afhandelingstermijn voor een vergunningsaanvraag in Odiliapeel is met zes weken verlengd. Het gaat om plannen voor een toegangsweg en parkeerterrein aan de Beukenlaan.

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De gemeente heeft op 26 augustus 2026 besloten om de beslistermijn voor een aanvraag omgevingsvergunning te verlengen. De aanvraag betreft het aanleggen van een toegangsweg met parkeerterrein op eigen terrein aan de Beukenlaan 61 in Odiliapeel.

De aanvraag bestaat uit twee onderdelen: het maken of veranderen van een uitweg en het uitvoeren van werkzaamheden die geen bouwwerk zijn. Het verlengingsbesluit heeft een maximale duur van zes weken en is uitsluitend bedoeld als kennisgeving. Het ligt niet ter inzage en er kan geen bezwaar tegen worden gemaakt.