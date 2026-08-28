Verbouwing woning aangevraagd in Schaijk

Er is een aanvraag ingediend voor het verbouwen van een woning aan de Willevenstraat in Schaijk. Het gaat om aanpassingen volgens het omgevingsplan en technische eisen. De gemeente ontving de aanvraag op 26 augustus.

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De gemeente Maashorst heeft deze week een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het betreft een woning aan Willevenstraat 9, in Schaijk. De aanvraag is ingediend voor twee onderdelen: een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan en een technische bouwactiviteit.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 67757-2026 en is op dit moment in behandeling. Dit is een kennisgeving van de ontvangst; er kan niet formeel op worden gereageerd. Voor inzage van de aanvraag kun je contact opnemen met de gemeente.