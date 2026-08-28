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Sinterklaasintocht op 22 november in Ulicoten
Vandaag om 10:21
Op zondag 22 november 2026 komt Sinterklaas naar Ulicoten. De feestelijke intocht is gepland van tien tot elf uur ’s ochtends bij de Bremerpoort.
De intocht van Sinterklaas in Ulicoten belooft een gezellige gebeurtenis te worden. De aanvraag voor de benodigde vergunningen is ingediend en de organisatie heeft gekozen voor de locatie Bremerpoort.
Het evenement duurt één uur en begint om tien uur ’s ochtends. Inwoners van Ulicoten kunnen zich dus opmaken voor een feestelijk ontvangst van de goedheiligman.
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