Baarle-Nassau: drie nieuwe recreatiewoningen bij De Paddock

De gemeente Baarle-Nassau heeft toestemming gegeven voor drie recreatiewoningen bij kampeer- en chaletpark De Paddock. Ook wordt een bestaande kavel anders gepositioneerd.

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Bij het kampeer- en chaletpark De Paddock aan de Bredaseweg in Baarle-Nassau komen drie nieuwe recreatiewoningen. Dit maakt deel uit van een modernisering van het park. Daarnaast wordt kavel 005 anders geplaatst dan eerder was vastgesteld in een eerdere vergunning.