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Baarle-Nassau: drie nieuwe recreatiewoningen bij De Paddock
Vandaag om 10:21
De gemeente Baarle-Nassau heeft toestemming gegeven voor drie recreatiewoningen bij kampeer- en chaletpark De Paddock. Ook wordt een bestaande kavel anders gepositioneerd.
Bij het kampeer- en chaletpark De Paddock aan de Bredaseweg in Baarle-Nassau komen drie nieuwe recreatiewoningen. Dit maakt deel uit van een modernisering van het park. Daarnaast wordt kavel 005 anders geplaatst dan eerder was vastgesteld in een eerdere vergunning.
Het besluit is op 26 augustus 2026 verzonden door burgemeester en wethouders van Baarle-Nassau. De wijzigingen moeten het park beter laten aansluiten bij moderne recreatiebehoeften.
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