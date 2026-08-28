Grond tijdelijk opgeslagen bij De Kriekampen in Oirschot

KWS Infra heeft een melding gedaan voor het tijdelijk opslaan van grond bij De Kriekampen in Oirschot. De kennisgeving is op 21 augustus ontvangen door de gemeente.

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Bij De Kriekampen in Oirschot gaat KWS Infra tijdelijk grond opslaan. Dit is gemeld bij de gemeente op 21 augustus 2026, volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Zo'n melding is puur een kennisgeving en er kan geen bezwaar tegen worden gemaakt.

De opslag van grond heeft een zaaknummer, namelijk Z-2026-013395. Dit nummer wordt gebruikt in alle correspondentie over deze activiteit.