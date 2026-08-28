Purperen Heide Festival in Hilvarenbeek mag zaterdag los

De gemeente Hilvarenbeek heeft toestemming gegeven voor het Purperen Heide Festival. Het evenement vindt plaats op zaterdag 29 augustus 2026 in Esbeek.

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Het Purperen Heide Festival wordt gehouden op een agrarisch terrein aan de Groenstraat 34 in Esbeek. Het programma loopt van vier uur ’s middags tot middernacht, met een soundcheck die al vanaf twaalf uur begint.

Tijdens het festival mag versterkte livemuziek klinken, maar er gelden strikte regels voor het geluidsniveau. Zo mag het geluid bij woningen niet harder zijn dan 75 decibel. Op twee meter van de bron geldt een maximale sterkte van 103 decibel.

Ook is er toestemming gegeven om zwakalcoholhoudende dranken te schenken tijdens het evenement. Het feest wordt georganiseerd ter ere van het 45-jarig bestaan van 'Zuutjes Aon'.