Nieuwe woning met bijgebouw in Haghorst krijgt groen licht

Er is toestemming gegeven voor de bouw van een woning met bijgebouw aan de Lage Haghorst 31 A in Haghorst. Het besluit is op 21 augustus 2026 verzonden door de gemeente Hilvarenbeek.

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De plannen voor een nieuwe woning met bijgebouw aan de Lage Haghorst 31 A in Haghorst zijn goedgekeurd. Dit project valt onder een buitenplanse omgevingsactiviteit, waarbij een voormalige veehouderij wordt omgezet naar een akkerbouwbedrijf en twee burgerwoningen.

Het besluit is genomen door het college van burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek. De verzenddatum van het besluit was 21 augustus 2026. Het perceel waarop de bouw plaatsvindt, heeft de aanduiding HVR00 N 2360.