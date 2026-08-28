Nieuwe woning en bijgebouw op Lage Haghorst in Hilvarenbeek

In Hilvarenbeek is toestemming verleend voor de bouw van een woning en bijgebouw op Lage Haghorst 31 B.

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De gemeente Hilvarenbeek heeft een vergunning verleend voor de bouw van een ruimte voor ruimte woning met een bijgebouw op Lage Haghorst 31 B in Haghorst. Het besluit is op 21 augustus 2026 verzonden.

De aanvraag maakt deel uit van een plan waarbij een voormalige veehouderij wordt omgevormd tot een akkerbouwbedrijf en twee burgerwoningen. Voor deze wijziging was een speciale toestemming, een zogenaamde buitenplanse omgevingsplanactiviteit, nodig.