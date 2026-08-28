Woonunit geplaatst aan Herlaerstraat in Hilvarenbeek

In Hilvarenbeek is een vergunning verleend voor het plaatsen van een woonunit aan de Herlaerstraat. Het besluit is op 24 augustus verzonden door het college van burgemeester en wethouders.

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De vergunning betreft een bouwactiviteit en het afwijken van regels in het omgevingsplan. Het perceel waar de woonunit geplaatst mag worden, is geregistreerd onder nummer HVR00 D 6810. Het besluit is genomen volgens de reguliere procedure.

Belangstellenden die meer willen weten, kunnen contact opnemen met de gemeente Hilvarenbeek. De stukken zijn in te zien via het gemeentehuis.