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Woonunit geplaatst aan Herlaerstraat in Hilvarenbeek

Vandaag om 10:22

In Hilvarenbeek is een vergunning verleend voor het plaatsen van een woonunit aan de Herlaerstraat. Het besluit is op 24 augustus verzonden door het college van burgemeester en wethouders.

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De vergunning betreft een bouwactiviteit en het afwijken van regels in het omgevingsplan. Het perceel waar de woonunit geplaatst mag worden, is geregistreerd onder nummer HVR00 D 6810. Het besluit is genomen volgens de reguliere procedure.

Belangstellenden die meer willen weten, kunnen contact opnemen met de gemeente Hilvarenbeek. De stukken zijn in te zien via het gemeentehuis.

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