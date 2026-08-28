Beslistermijn verlengd voor sanering geitenhouderij in Diessen

De gemeente Hilvarenbeek heeft de beslistermijn verlengd voor een aanvraag om de geitenhouderij aan Hoekje 9 in Diessen te saneren en woningen te realiseren.

Gevonden voor jou

Het plan omvat de sloop van de geitenhouderij en de bouw van huizen op dezelfde locatie. De aanvraag vraagt om toestemming om af te wijken van de regels in het omgevingsplan.

Het verlengen van de beslistermijn betekent dat er meer tijd nodig is om een besluit te nemen over de aanvraag. Tegen deze verlenging kan geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als er een definitief besluit is genomen.