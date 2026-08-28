Bedrijfswoning in Diessen mogelijk omgezet naar reguliere bewoning

Er is een aanvraag ingediend om een bedrijfswoning aan de Maternusstraat in Diessen om te zetten naar reguliere bewoning. Het verzoek is op 26 augustus ontvangen door de gemeente Hilvarenbeek.

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De aanvraag betreft het adres Maternusstraat 19 in Diessen. Het gaat om het aanpassen van de bestemming van bedrijfswoning naar reguliere bewoning. Dit vraagt om een afwijking van de regels in het omgevingsplan.

Het college van burgemeester en wethouders heeft deze aanvraag ontvangen op 26 augustus 2026 en geregistreerd onder kenmerk 1068634. De vergunning is nog niet verleend; dit bericht is een melding van de ingekomen aanvraag.