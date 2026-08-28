Nieuw huis met bijgebouw in Haghorst krijgt vergunning

Het bouwen van een vrijstaande woning met bijgebouw aan de Heilige Geeststraat in Haghorst heeft groen licht gekregen. De gemeente Hilvarenbeek heeft de vergunning op 21 augustus 2026 verzonden.

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Het gaat om een vrijstaande woning met een bijgebouw aan de Heilige Geeststraat 5, in Haghorst. Naast de bouwactiviteit is ook toestemming verleend voor het maken, hebben of veranderen van een uitweg.

De vergunning is verleend volgens de gebruikelijke procedure. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit bezwaar maken. De verzenddatum was 21 augustus, wat betekent dat de termijn inmiddels is ingegaan.