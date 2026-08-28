Renovatie met verhoogde kap en dakkapellen in Hilvarenbeek

In Hilvarenbeek is een vergunning verleend voor een renovatie aan de Sint Jorisstraat. Het gaat om het verhogen van de kapconstructie en het plaatsen van dakkapellen aan beide zijden van de woning.

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De omgevingsvergunning voor de werkzaamheden aan Sint Jorisstraat 16 in Hilvarenbeek is op 24 augustus 2026 verzonden. De renovatie omvat het technisch en planmatig aanpassen van de woning, met onder andere een verhoging van het dak en de plaatsing van dakkapellen aan zowel de voor- als achterzijde.

Het besluit is genomen door het college van burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek. De werkzaamheden vallen onder de categorie bouwactiviteit en zijn goedgekeurd volgens de reguliere procedure.