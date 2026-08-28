Notenboom in Rijen mogelijk gekapt

Een notenboom aan de Zaaren in Rijen is mogelijk binnenkort verleden tijd. De gemeente Gilze en Rijen heeft een aanvraag ontvangen om de boom te kappen.

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De aanvraag voor het kappen van de notenboom op het adres Zaaren 235 in Rijen is ingediend op 26 augustus 2026. Het verzoek wordt nu door burgemeester en wethouders van Gilze en Rijen beoordeeld.

Het gaat om een omgevingsvergunning, wat nodig is bij het verwijderen van bomen in bepaalde gebieden. De gemeente publiceert aanvragen zoals deze ter informatie. Pas na een besluit kan er eventueel bezwaar worden gemaakt.

Meer details over de aanvraag zijn op te vragen bij het klantcontactcentrum van de gemeente Gilze en Rijen.