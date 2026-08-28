Gemeente Sint-Michielsgestel stelt regels voor transportcapaciteit

De gemeente Sint-Michielsgestel heeft nieuwe regels vastgesteld om schaarse transportcapaciteit voor elektriciteit eerlijk te verdelen. Deze beleidsregels zijn bedoeld om woningbouwprojecten in gebieden met beperkte capaciteit sneller te realiseren.

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De regels, vastgesteld op 25 augustus, geven de gemeente een leidende rol bij het aanvragen van elektriciteitstransportcapaciteit. Dit is vooral belangrijk in congestiegebieden waar het elektriciteitsnet overbelast is. Het doel is om prioriteit te geven aan projecten met een groot maatschappelijk belang, zoals woningbouw.

Met een zogenoemde volgordelijst bepaalt Sint-Michielsgestel welke projecten voorrang krijgen bij het aanvragen van capaciteit. De criteria voor rangschikking zijn onder meer de startdatum van de bouw, maatschappelijke impact en de verwachte oplevering. Gemeenten kunnen vanaf 1 oktober transportcapaciteit al vroeg in het planproces reserveren, wat vertragingen door netcongestie moet voorkomen.

Projectontwikkelaars kunnen tot en met 11 september een aanvraag indienen om op de volgordelijst te komen. De gemeente waarborgt daarbij een transparante en eerlijke procedure. Vanaf 18 september wordt de volgordelijst bekendgemaakt.