Gemeente Goirle verlengt beslistermijn verbouwing boerderij in Riel

De gemeente Goirle heeft de beslistermijn voor een boerderijverbouwing in Riel verlengd. Het gaat om de aanvraag voor Zandeind 34, die oorspronkelijk op 29 juni is ingediend. Het verlengingsbesluit is genomen en verzonden op 24 augustus, met een nieuwe termijn tot 5 oktober.

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De aanvraag betreft het verbouwen van een boerderij aan Zandeind 34 in Riel. Het gaat om zowel bouwactiviteiten als werkzaamheden aan een gemeentelijk monument. De gemeente heeft de termijn met maximaal zes weken verlengd.

De oorspronkelijke aanvraag is op 29 juni ontvangen. Het verlengingsbesluit is op 24 augustus genomen en verzonden. Hierdoor loopt de nieuwe beslistermijn tot en met 5 oktober 2026.

Het zaaknummer van de aanvraag is 1056574. Op dit moment kunnen inwoners nog geen bezwaar maken, omdat er nog geen definitief besluit is genomen. Deze verlenging is enkel ter kennisgeving.