Evenement Teteringen Loopt Uit mag doorgaan

De gemeente Breda heeft een vergunning verleend voor het evenement Teteringen Loopt Uit op het Willem Alexanderplein in Teteringen. Het evenement mag plaatsvinden van 28 augustus tot en met 30 september.

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Het evenement Teteringen Loopt Uit krijgt groen licht van de gemeente Breda. De festiviteiten vinden plaats op het Willem Alexanderplein in Teteringen. De vergunning geldt voor de periode van 28 augustus 2026, vanaf zes uur ’s ochtends, tot en met 30 september 2026, elf uur ’s avonds.

Het besluit is verzonden onder kenmerk Z2026-003981. Meer informatie over de vergunning is digitaal op te vragen via de website van de gemeente Breda. Vermeld daarbij het kenmerk, de locatie en de omschrijving.