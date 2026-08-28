Vergunning voor informatiestandplaats op Chasséveld in Breda

Op het Chasséveld in Breda is een vergunning verleend voor een informatiestandplaats. Dit geldt voor 24 september tussen zes en negen uur ’s avonds.

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Burgemeester en wethouders van Breda hebben op 26 augustus een vergunning afgegeven voor een informatiestandplaats op het Chasséveld. De vergunning valt onder de regels van de Algemene Plaatselijke Verordening Breda 2018.

De standplaats mag op 24 september worden gebruikt van zes tot negen uur ’s avonds. Het gaat om de locatie Chasséveld 3 in het centrum van Breda.