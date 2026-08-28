Evenement Swim to Fight Cancer in Prinsenbeek krijgt vergunning

De gemeente Breda heeft een vergunning verleend voor Swim to Fight Cancer, een zwemevenement dat op woensdag 30 augustus plaatsvindt aan de Weimersedreef in Prinsenbeek.

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Het evenement Swim to Fight Cancer heeft groen licht gekregen van de gemeente Breda. De vergunning is op 26 augustus verzonden en geldt voor een programma dat duurt van elf uur ’s ochtends tot zes uur ’s avonds. De locatie is Weimersedreef 16A in Prinsenbeek.

Swim to Fight Cancer is een evenement waarbij deelnemers zwemmen om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Het evenement wordt gehouden op woensdag 30 augustus.