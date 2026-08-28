Vergunning voor voorwerpen binnenstad Breda verleend

De gemeente Breda heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van voorwerpen zoals bewegwijzeringstorentjes, vlaggen en banieren op diverse locaties in de binnenstad. Deze geldt van 7 september tot en met 25 oktober.

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Op 26 augustus 2026 hebben burgemeester en wethouders van Breda een vergunning afgegeven voor het plaatsen van verschillende voorwerpen op meerdere plekken in de binnenstad. Het gaat om bewegwijzeringstorentjes, vlaggen en banieren, die worden geplaatst op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Breda 2018.

De vergunning is geldig van 7 september tot en met 25 oktober 2026. Het doel van de plaatsing is niet vermeld in de vergunning, maar dergelijke voorwerpen worden vaak gebruikt voor evenementen, promotie of het geven van informatie.