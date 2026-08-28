Aanvraag exploitatievergunning Nijverheidssingel Breda

De burgemeester van Breda heeft een aanvraag ontvangen voor een exploitatievergunning op de Nijverheidssingel. Het gaat om een wijziging in de leidinggevenden.

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Op 25 augustus 2026 is een aanvraag ingediend voor een exploitatievergunning op de Nijverheidssingel 8 in Breda. Deze vergunning valt onder artikel 2:17 van de Algemene Plaatselijke Verordening en betreft het aanpassen van de leidinggevenden.

Het kenmerk van de aanvraag is Z2026-005914. De aanvraag maakt het mogelijk om de leidinggevenden officieel te wijzigen op deze locatie.