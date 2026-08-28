Woonfunctie vervangt maatschappelijke functie in Maarheeze

De gemeente Cranendonck heeft een vergunning verleend voor de functiewijziging van een pand aan de Molenstraat 14a in Maarheeze. Het gebouw krijgt een woonfunctie in plaats van een maatschappelijke functie.

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Op 26 augustus 2026 heeft de gemeente Cranendonck besloten een omgevingsvergunning te verlenen voor een pand aan de Molenstraat 14a in Maarheeze. Het gebouw, dat eerder een maatschappelijke functie had, mag nu worden gebruikt als woonruimte.

De vergunning valt onder een buitenplanse omgevingsplanactiviteit. Dit betekent dat de wijziging buiten de reguliere regels van het bestemmingsplan valt, maar wel is goedgekeurd door de gemeente.