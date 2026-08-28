Termijn omgevingsvergunning verlengd voor renovatie in Eindhoven

De omgevingsvergunning voor een renovatie aan de Humboldtstraat 4 in Eindhoven is verlengd. Het gaat om een proefwoning op dit adres. Er is nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken.

Gevonden voor jou

De verlenging van de vergunning heeft betrekking op een bouwactiviteit voor de renovatie van een proefwoning aan de Humboldtstraat 4 in Eindhoven. Het betreft zaaknummer EHV-ZP2026-006347. Deze verlenging is alleen bedoeld als kennisgeving.

De vergunning is niet openbaar ter inzage gelegd en op dit moment is bezwaar maken tegen de verlenging nog niet mogelijk.