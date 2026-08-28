Den Bosch: besluit over luifel en naambord uitgesteld

De beslissing over het vervangen van een luifeldoek en het plaatsen van een naambord aan de Kerkstraat 58 A in Den Bosch is met zes weken uitgesteld. De uiterste datum voor het besluit is nu 5 oktober 2026.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft een bouwactiviteit volgens het Omgevingsplan. Het gaat om het vernieuwen van een luifeldoek en het toevoegen van een nieuw naambord aan het pand op Kerkstraat 58 A in Den Bosch.

Vanaf 1 januari 2026 gebruikt de gemeente Den Bosch niet langer de app Omgevingsalert voor bekendmakingen. In plaats daarvan ontvangen inwoners van 25 jaar en ouder, van wie het e-mailadres bekend is bij overheid.nl, wekelijks een e-mail met meldingen. Aanmelden voor deze berichtenservice kan via de website van overheid.nl.