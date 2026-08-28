Boxtel stelt regels op voor elektriciteitstransport bij woningbouw

De gemeente Boxtel heeft nieuwe regels vastgesteld om schaarse transportcapaciteit voor elektriciteit eerlijk te verdelen bij woningbouwprojecten. Deze regels zijn nodig vanwege een tekort aan aansluitcapaciteit op het elektriciteitsnet.

Gevonden voor jou

Door een tekort aan transportcapaciteit voor elektriciteit kunnen sommige woningbouwprojecten in Boxtel niet starten. Om dit probleem aan te pakken, heeft de gemeente beleidsregels opgesteld waarmee projecten op een ranglijst worden geplaatst. Die rangorde bepaalt welke projecten voorrang krijgen bij het aanvragen van capaciteit bij de netbeheerder.

De regels zijn gebaseerd op landelijke prioriteitscriteria die sinds 2026 gelden. Daarbij wordt gekeken naar factoren zoals de startdatum van de bouw, de maatschappelijke waarde van het project en hoeveel woningen er worden gebouwd. Gemeenten mogen nu al tijdens de planningsfase capaciteit reserveren, nog voordat een ontwikkelaar betrokken is. De nieuwe regels treden direct in werking en projectontwikkelaars kunnen tot 11 september 2026 een verzoek indienen om op de lijst te komen.

Met deze aanpak hoopt Boxtel vertragingen bij woningbouw door netcongestie te voorkomen en beter tegemoet te komen aan de woonbehoefte in de regio.