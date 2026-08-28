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Beslistermijn verlengd voor nieuwe hal in Werkendam
Vandaag om 10:27
De gemeente Altena heeft de beslistermijn voor een vergunningaanvraag verlengd. Het gaat om de bouw van een nieuwe hal aan Dieplood 4 in Werkendam.
De aanvraag voor de omgevingsvergunning werd op 6 juli 2026 ingediend. De gemeente heeft besloten de termijn met zes weken te verlengen. De verwachting is dat er uiterlijk 31 augustus 2026 een besluit wordt genomen.
Een omgevingsvergunning is nodig om toestemming te krijgen voor bouw- of verbouwplannen, zoals het realiseren van een nieuwe hal. De verlenging van de beslistermijn betekent dat het proces meer tijd nodig heeft voordat er duidelijkheid is.
Als de vergunning wordt verleend, publiceert de gemeente Altena een nieuw bericht. De documenten met informatie over de vergunning worden vanaf dat moment beschikbaar gemaakt.
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