Brand flat Valkenswaard lastig te bestrijden, bewoners voorlopig niet terug

Op het dak van een flatgebouw aan de Valkenierstraat in Valkenswaard is vrijdagochtend brand uitgebroken, dat meldt de brandweer. Een tweede hoogwerker is ingezet, omdat de brand zich verder verspreidt in de spouw. "We gaan van twee kanten aan de slag met blussen", aldus een woordvoerder van de brandweer.

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De brand brak iets voor tien uur uit en is ontstaan na werkzaamheden op het dak. Het vuur is vervolgens in de spouwmuur terechtgekomen. Daar heeft isolatiemateriaal vlam gevat, zo laat een woordvoerder van de brandweer na een eerste inventarisatie weten. Het pand is door de brandweer ontruimd. Alle bewoners zijn met hulp van de brandweer naar buiten gebracht, het gaat in totaal om 25 mensen. "Deze mensen moeten opgevangen worden, een deel van hen is minder zelfredzaam dus daar wordt zorg voor ingeschakeld."

"Isolatiemateriaal loopt in de spouw door, op verschillende plaatsen in de flat. Het is daardoor lastig te achterhalen waar het vuur precies zit." De brandweer spreekt dan ook van een grote brand: aan de buitenkant is moeilijk te zien hoe het vuur zich verspreid. Blussen gaat nog een tijd duren

Volgens de woordvoerder is de brand dan ook lastig te bestrijden. "Het lijkt erop dat de brand kabbelend voortgaat terwijl we er niet goed bij kunnen komen. Het zal vermoedelijk de nodige tijd duren om de brand te blussen." De appartementen hebben veel schade opgelopen door rook en bluswater. Het blussen gaat ook nog enige tijd duren is de verwachting. "Dat betekent dat de bewoners voorlopig niet terug kunnen naar hun woningen." Bewoners van het pand zijn geëvacueerd

De brandweer is met meerdere voertuigen ter plaatse. Waaronder drie blusvoertuigen, twee hoogwerkers, een officier van dienst en een adviseur gevaarlijke stoffen. "Deze persoon houdt in de gaten hoeveel rook er vrij komt en waar die rook naartoe gaat."