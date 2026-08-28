Isolatiemateriaal van flat in brand na werkzaamheden, flatgebouw ontruimd

In het dak van een flatgebouw aan de Valkenierstraat in Valkenswaard is vrijdagochtend brand uitgebroken, dat meldt de brandweer.

De brand is ontstaan na werkzaamheden op het dak en is vervolgens in de spouwmuur terechtgekomen. Daar heeft isolatiemateriaal vlam gevat, zo laat een woordvoerder van de brand na een eerste inventarisatie weten.

"Isolatiemateriaal loopt in de spouw door, op verschillende plaatsen in de flat. Het is daardoor lastig te achterhalen waar het vuur zit."

Het pand is door de brandweer ontruimd. Alle bewoners zijn met hulp van de brandweer naar buiten gebracht. "Deze mensen moeten opgevangen worden, een deel van hen is minder zelfredzaam dus daar wordt zorg voor ingeschakeld."

De brandweer is in totaal met acht voertuigen ter plaatse. Waaronder drie blusvoertuigen, een hoogwerker, een officier van dienst en een adviseur gevaarlijke stoffen. "Deze persoon houdt in de gaten hoeveel rook er vrij komt en waar die rook naartoe gaat."